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Babasını arayıp helallik istedikten sonra yaşamına son verdi

Antalya'da 32 yaşındaki Ahmet B., babasını arayıp intihar edeceğini söyleyerek helallik istedikten sonra yaşamına son verdi.

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet B. (32), komşuya giden babasını telefonla arayıp helallik istedikten sonra, av tüfeğiyle intihar etti.

Eve koşan baba Mehmet B., "Bunu bize nasıl yaptın" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 117 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sürekli ailesiyle tartışan Ahmet B., komşusuna ziyarete giden babası Mehmet B.'yi arayıp, intihar edeceğini söyleyerek helallik istedi. 

Ahmet B., telefonu kapattıktan sonra av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Eve koşan Mehmet B., oğlunu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun arkasından gözyaşı döken Mehmet B., "Bunu bize nasıl yaptın? Şimdi biz ne yapacağız?" dedi.

Etiketler baba ölüm intihar
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