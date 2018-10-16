Babasını av tüfeğiyle vurdu

Karabük’te bir kişi, annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurarak yaraladı.



Olay, merkeze bağlı Cevizli Kent Ulubatlı Hasan Caddesi dağ yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet A. (72) isimli şahıs tartıştığı eşi Hanife A.’ya (70) dövmeye başladı. Babasının annesini dövdüğünü gören oğul Cihan A. (37), alkollü olan babasını evden bulduğu av tüfeği ile bel altından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kanlar içinde kalan Mehmet A. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cihan A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.