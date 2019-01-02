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  4. 02 Ocak 2019 20:36

Babasını öldürdü ! Yakınları sinir krizi geçirdi

Beykoz'da bir sitenin kapıcısının oğlu, babasını silahla vurarak öldürdü.

Babasını öldürdü ! Yakınları sinir krizi geçirdi
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Beykoz'da bir sitenin kapıcısı evde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi oğul gözaltına alınırken haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No: 16'da meydana geldi. İddiaya göre, bina görevlisi Murat Adıyaman(45), evlerinde bilinmeyen bir nedenle oğlu Koray Adıyaman ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Koray Adıyaman tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan bina sakinlerine polise haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Murat Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelmesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti haber alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

DHA

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