Babasını öldüren genç hakkında karar verildi

Kayseri'de yengesini, kız kardeşini ve halasını taciz ettiği iddiasıyla babası 50 yaşındaki Ömer T.'i tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan 26 yaşındaki O.T., 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen yıl 25 Aralıkta Yeşilhisar İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Çamlı Sokak'ta meydana geldi. Ömer T. ile oğlu O.T. tartıştı çıktı. Tartışma sırasında O.T., iddiaya göre duvarda asılı bulunan tüfeği babasına doğrultarak ateş etti. Saçmaların isabet ettiği baba T. olay yerinde hayatını kaybetti. O.T. tutuklandı.



1nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu O.T. ve avukatı hazır bulundu. Babası Ömer T.'yi yengesi ile birlikte olurken gördüğünü ve bundan dolayı çılgına döndüğünü söyleyen O.T. mahkemede yaptığı savunmada, Babamı eve gittiğimde ağabeyimin nikahlı karısı olan yengemle birlikte olurken gördüm. Olayı, kız kardeşime ve halama anlattım. Onlar da geçmiş zamanda babam Ömer T.nin kendilerine cinsel tacizde bulduğunu ancak bu zamana kimseye anlatamadıklarını söylediler. Ben de, duyduklarım karşısında sinirlendim ve babamla aramızda çıkan kavga neticesinde duvarda asılı tüfeği alarak onu öldürdüm dedi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanık O.T.yi 'Tahrik altında üstsoydan adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.