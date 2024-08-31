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Babasını tabancayla öldürüp teslim oldu; ifadesi kan dondurdu

Babasını tabancayla öldürüp teslim oldu; ifadesi kan dondurdu
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Manisa'da bir kişi, babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra teslim olan şüphelinin ilk ifadesinde babasını 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şehzadeler'de yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen M.E.U. (25), saat 10.40'ta Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'ne gidip, babası A.U.'yu (62) 1 saat önce öldürdüğünü söyleyip, ruhsatsız tabancasıyla teslim oldu. M.E.U.'nun ifadesinden yola çıkan polis, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri arkasında A.U.'nun kanlar içinde cesedini buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde mermi izlerine rastlanan A.U.'nun cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Kız kardeşime cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüm"

M.E.U.'nun polisteki ilk ifadesinde babasının 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

M.E. U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler manisa cinayet cinsel istismar
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