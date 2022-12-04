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Babasının arabayla çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Babasının arabayla çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracını park ederken 4 yaşındaki oğluna çarpan baba, çocuğunun ölümüne neden oldu.

Nizip ilçesinde yaşayan A.Ç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne park ederken otomobiliyle oğlu Ahmet Ç'ye (4) çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ahmet Ç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AA

Etiketler gaziantep park kaza
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