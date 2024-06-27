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Babasının boğazını satırla keserek öldürdü

Babasının boğazını satırla keserek öldürdü
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S. çıkan tartışmada babası A.S.'nin boğazına satırla vurdu. Ağır yaralanan baba A.S., hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası A.S.'ın boğaz kısmına satırla vurdu. Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen A.S., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen A.S.'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S., gözaltına alındı. 

DHA

Etiketler Isparta senirkent satır
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