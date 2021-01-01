Babasının istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu için emsal karar!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, babasının cinsel istismarına hedef olduğunu belirten İ.A. için hukukçular ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) verdiği mücadele sonuç verdi. Kuşadası Aile Mahkemesi yılın son gününde istismara uğrayan 14 yaşındaki kızın talebini kabul etti. Soyadını değiştirdi. Sevinç gözyaşları döken İ. A., “Yeni yıla yeni soyadımla giriyorum. Yanımda olan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni yıl hepimize mutluluk getirsin” dedi.



Delil yetersizliğinden serbest kaldı!

İ.A.'nın babası tarafından istismar edildiği için daha önce Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını söyleyen Avukat Işık Arcan şunları kaydetti:

Babası tarafından istismara uğrayan, ancak delil yetersizliğinden beraat kararı verilen İ. A. için babaya karşı soyadı değişikliği davası açtık.

İstismarın yükünü küçük kızın omuzlarına yükleyen Ağır Ceza Mahkemesi kararına rağmen Aile Mahkemesi soyadının değiştirilmesi istemini kabul ederek, küçük kızımızı sevinçten havalar uçurdu. Sevinç göz yaşları dökmesini sağladı.

Hem davanın avukatları olarak bizler hem de TKDF ve Kuşadası Kadın Platformu olarak bu sevinci paylaşıyoruz."