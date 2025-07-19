Babasının yanında çalışan 19 yaşındaki genç korkunç bir şekilde hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde mermer tablanın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen F.A.'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü.

Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1.5 haftadır tedavi altında olan F.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

İHA