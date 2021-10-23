Babasının yumruk attığı Elif bebekten acı haber

Gaziantep'te babası Mehmet Y.'nin yemek yemediği için yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Hazal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde bir ay önce doğum yapan Duygu Y. (27) hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Y. ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.

SİNİRLENİNCE YUMRUK ATTI

Mehmet Y., karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Y., kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Y. sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Y., bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN VURDUM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Y.'yi, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elif Hazal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Y., kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

DHA