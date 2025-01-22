Babasıyla tartışan 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.Ö. (40) ile oğlu İ.Ö. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., av tüfeğiyle babası Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
DHA
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