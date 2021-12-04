Babaya oğlundan ve torunundan dayak!

Hatay'da, 86 yaşındaki bir kişi kendisine ait 2 ayrı evde oturan oğlu ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca evlerini boşaltmalarını istedi. Ancak babasının isteğini geri çeviren 60 yaşındaki kişi babası ve bakıcılığını yapan kız kardeşini darbetti. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Hatay'da, Mehmet D. (86) kendisine ait 2 ayrı evde oturan oğlu ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca evlerini boşaltmalarını istedi. Babasının isteğini geri çeviren Ali D. (60), ısrarcı olması üzerine, kendi oğlu Umut D.'ı (29) yanına alıp, babası ve bakıcılığını yapan kız kardeşi Vahide D.'ı (54) darbetti. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet D., kendisine ait 2 ayrı evde ikamet eden oğlu Ali D. ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca, taşınmalarını istedi. Evlerden çıkmayan Ali D. ve kızı, Mehmet D.'ın ısrarına sinirlendi. Bunun üzerine Ali D., oğlu Umut D.'ı yanına alıp, babasının evine giderek, sopalarla Mehmet D. ve kendisine bakan kızı Vahide D.’ı darbedip evden ayrıldı.

Aldığı darbelerle yere yığılan Vahide D., hastaneye kaldırıldı. Durumu polise bildiren Mehmet D. ve Vahide D., şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis, Ali D. ve Umut D.’ı gözaltına aldı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Defalarca hakarete maruz kaldığını söyleyen ve babasıyla can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Vahide D., “Annemin ölümünden sonra, yalnız kalan babama bakıyorum. Benim yeğenim, ağabeyimin kızı, babama ait evde ikamet ediyordu. Babam da çıkarmak istedi. Yeğenime de bu durumdan dolayı babası arka çıktı. Yeğenimin babası, yani ağabeyim kızına; 'Maddi, manevi arkandayım, avukat tutacağım, buradan çıkmayacaksın' dedi, olaylar böyle başladı. Geçtiğimiz gün yemek yerken, bana ve babama hareket edip darbettiler. Bundan önce de her gün sorunlar yaşıyorduk. Biz hukuk istiyoruz, kadına şiddet uyguluyorlar” diye konuştu.

'EVLATLIKTAN REDDEDİYORUM'

Oğlunun, torunuyla birlikte kendisini ve kızını darbettiğini söyleyen Mehmet D., “Her gün benimle kavga edip, küfürlü konuşuyorlar. Böyle evlat istemiyorum, ben onu evlatlıktan reddediyorum. Ben hakkımı devletten istiyorum” dedi.