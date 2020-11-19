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  4. 19 Kasım 2020 13:25

Bahçeden vahşet çıktı! Öldürüp üstüne beton atmış

Gaziantep'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan 30 yaşındaki gencin bir arkadaşı tarafından pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürülerek, evinin avlusuna gömüldüğü ortaya çıktı.

Bahçeden vahşet çıktı! Öldürüp üstüne beton atmış
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Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Y. için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Y.'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Mehmet Y.'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu. Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin Mehmet Y.'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.

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