''Bahçelievler kasabı'' için istenen ceza belli oldu

Bahçelievler'de yaklaşık 2 ay önce önüne gelene ateş edip 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli Eray Aygün (20) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Aygün'ün "Kasten öldürme","Kasten yaralama" "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından bir kez müebbet ve 66 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bahçelievler'de şüpheli Eray Aygün 13 Nisan günü saat 20.30'da elindeki tabanca ile Alev Bülent Ay'ı, Abdülsamet Işık'ı, Adem Esen'i, Murat Koç'u, Hızır Hamzaoğlu'nu ve Tural Asadov'u çeşitli yerlerinden yaraladı. Baş kısmından yaralanan Tural Asadov (20) ise kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hasatanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Aygün, olay sırasında kendisine engel olmak isteyen Cenk İzci'nin de kafasına dayayarak ateş etti. Ancak silah tutukluk yapınca eylemini gerçekleştiremedi. Cenk İzci de şüpheli Aygün'e tokat atarak elindeki silahı aldı. Bunun üzerine şüpheli Aygün olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

28 Nisan günü yakalanan Aygün hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Eray Aygün tutuklanarak cezaevine konuldu. İfadesi alınan İbrahim Yıldız, şüpheli Aygün'ün evli olan ablasının başka biriyle kaçması nedeniyle psikolojisinin bozulduğu, önüne gelen herkesi ablası gibi gördüğü, bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olduğunu söylediği de iddianamede belirtildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede şüpheli Eray Aygün'ün "Kasten öldürme", "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarında bir kez müebbet ve 33 yıldan 66 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Eray Aygün önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



