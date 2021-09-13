Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görülüyor.