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Bahçesine giren köpeği öldürdü

Bahçesine giren köpeği öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, bahçesine giren av köpeğini kafasına sopayla vurarak öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ladin Sokak’ta O.G'ye ait av köpeği aynı sokakta oturan S.S'nin bahçesine girdi.

İddiaya göre, bahçesine giren köpeği bahçeden çıkartmak isteyen S.S. köpeğin bahçeden çıkmamasına sinirlenerek sopa ile ona vurarak ölümüne neden oldu.

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Köpeğin sahibi O.G. polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler S.S’yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

İHA

Etiketler samsun bahçe köpek
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