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  4. 03 Şubat 2020 14:08

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Erdoğan’la birlikte Ukrayna’ya gidecek heyette yer alan Hulusi Akar, İdlib gelişmelerinin ardından programını değiştirdi, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'de 6 evladımızın şehit olduğu çatışmanın ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

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