Bakan geçsin diye ters yönü kapattılar

Ankara’da yağan şiddetli yağmur nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanırken, bakanların ve korumalarının trafiğe takılmamaları için ters yol araç trafiğine kapatıldı, bu durum vatandaşların korna ve ıslıklarıyla protesto edildi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre sele teslim olan Ankara'da saat 19.00 civarında daha önce yaşanmayan bir olaya sürücüler tanık oldu. Önce Kızılay merkeze giden bütün yollar 15 trafik polisi tarafından kesildi. Zaten yoğun olan trafik yolun kesilmesiyle iyice çıkmaza girdi. Yolların kapatılma gerekçesini soran yaya ve sürücülerin ısrarlı sorularına, trafik polisleri hiç cevap vermedi. Bazı polisler ise “Bekleyin” demekle yetindi ve trafiğin akışına izin vermedi.

TÜM YOLLAR KAPATILDI

Bu süre içerisinde Dikmen'den Kızılay'a, Kızılay'dan Güvenpark'a, Güvenparktan Dikmen'e , Kızılay'dan Eskişehir yönüne, Eskişehir' istikametinden Kızılay'a gelen tüm yollar kilitlendi. Sadece, Kızılay'dan Dikmen'e giden TBMM'nin Dikmen kapısının karşısındaki yol açık bırakıldı. Yağmur altında “Yol açık niçin gitmiyoruz?” tepkileri sonuç vermedi. Araçlar trafikte bekletildi.

NEDENİ ANLAŞILDI

Dakikalar sonra trafiğin kilitlenme, ters yolu trafiğe kapatmanın nedeni anlaşıldı. Başbakan ve bakanların makam otomobillerinin geçişi için yolların trafiğe kapatıldığı ortaya çıktı. Bakan ve koruma araçları kendileri için adeta tahsis edilen yolda, sürücülerin korna ve ıslıklı protestoları arasında ilerleyip kısa sürede gözden kayboldu. Bakanlar geçtikten sonra yollar trafiğe açıldı.

