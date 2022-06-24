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Bakan Kirişçi açıkladı: İşte Marmaris'teki orman yangınının bilançosu

Bakan Kirişçi açıkladı: İşte Marmaris'teki orman yangınının bilançosu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Marmaris yangınıyla ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede dördüncü güne girildi. Alevler, sert esen rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile İçişleri Bakanı Soylu, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Vahit Kirişçi "Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Etiketler marmaris bilanço yangın
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