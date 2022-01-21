Bakan Koca açıkladı: Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz hapis!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İ.'yi elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram N'ye verilen cezayı açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."