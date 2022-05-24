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Bakan Soylu duyurdu: eşil ve gri kategoride iki terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu: eşil ve gri kategoride iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Amanos Dağları'nda biri yeşil, biri de gri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz! Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri YEŞİL, biri GRİ KATEGORİDE TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı da "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Etiketler bakan soylu terör terörist
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