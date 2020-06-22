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  4. 22 Haziran 2020 18:29

Bakan Soylu: ''Selde evleri zarar görenlere 5 bin TL yardım yapılacak''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle yaptığı açıklama "Arama kurtarma çalışması devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: ''Selde evleri zarar görenlere 5 bin TL yardım yapılacak''
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Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Buradaki heyetimizle birlikte, hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Orada gerek maddi gerek eşya hasarları gerek tarımsal gerekse altyapı hasarları ile ilgili ekipler çalışıyorlar. Sahada çok yüksek bir koordinasyon var. Burada Kader kızımızın cenazesini kaldırdık diğer cenazelerde bu gece Bingöl'e yola çıkacaklar. Allah mekanlarını cennet eylesin. Evi hasara uğrayan ve eşyaları zarar gören vatandaşlarımız için ilk etapta 5 bin liralı bir yardımda bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı ve tavrı çok nettir. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda titiz bir çalışma yürütmemizi istemektedir. Binlerce dönüm araziye büyük kayalar gelmiş. Sadece ev, yol, araç hasarı yok. Maddi kaynaklar Valiliğimize aktarıldı. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

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