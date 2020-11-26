Bakan Soylu Türkiye sınırlarında kalan terörist sayısını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü belirten Soylu, "Bu yılki operasyonlarda 809 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır" dedi.

FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini açıklayan soylu, 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını söyledi.





