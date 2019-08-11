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  4. 11 Ağustos 2019 11:59

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Derecik ilçesinde bayram namazı kıldıktan sonra, kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülerin üzerine ateş açılması nedeniyle ölen 14 yaşındaki Vedat Ekinci'nin ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Derecik ilçesinde yaşayanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Soylu, kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülerin üzerine ateş açılması sonucu ölen 14 yaşındaki Vedat Ekinci’nin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Soylu’ya ziyaretlerinde, Vali Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

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