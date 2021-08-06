Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Bu devletin helikopterleri nerede? İnsanların malı mülkü yandı, yazıklar olsun bu hükümete, hükümet istifa" diyerek tepki gösteren kadın gözaltına alındı.

Muğla Milas Ortaköy’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan kadınlar, yangından saatler sonra bölgeye helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Her taraf yandı, helikopterler nerede, siz neredesiniz? Yazıklar olsun! Hükümet istifa!" diye tepki gösterdi. Bakan "Buradayız" demiş ardından köyden ayrılmıştı. Bakan Pakdemirli'ye tepki gösteren kadının gözaltına aldığı belirtildi.