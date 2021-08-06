''Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı'' iddiası yalan çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Bu devletin helikopterleri nerede? İnsanların malı mülkü yandı, yazıklar olsun bu hükümete, hükümet istifa" diyerek tepki gösteren kadıın gözaltına alındığı iddia edilmişti. Bu iddia yalanlandı.

Muğla Milas Ortaköy’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan kadınlar, yangından saatler sonra bölgeye helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Her taraf yandı, helikopterler nerede, siz neredesiniz? Yazıklar olsun! Hükümet istifa!" diye tepki gösterdi. Bakan "Buradayız" demiş ardından köyden ayrılmıştı.

Yerel basında Bakan Pakdemirli'ye tepki gösteren kadının gözaltına alındığına dair iddialar yer almıştı.

Ancak İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki kılavuzu yalan haber olanın @faikoztrak” ifadelerine yer verdi.