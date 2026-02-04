  1. Anasayfa
  4. Bakanlığa bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde skandal iddia

Bakanlığa bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde skandal iddia

Güncelleme:

İstanbul'da Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde bir 9 yaşındaki çocuğun şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Bakanlık ise şiddet iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde 9 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. Odatv'nin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinin ardından bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık, şiddet iddialarının gerçeği yansıtmadığını, çocuğun kısa süreli bir kriz geçirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Bugün bir haber sitesinde 'İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı' şeklinde yer alan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşülmüş ve kamera kayıtlarının tamamı titizlikle incelenmiştir. Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur. Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi 'şiddet' olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

