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  4. 20 Kasım 2020 19:12

Bakanlık duyurdu! 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

Bakanlık duyurdu! 2 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 206'ya ulaştı.”

terör , terörist , bakanlık
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