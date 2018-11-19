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  4. 19 Kasım 2018 10:03

Bakanlıkta FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı var !

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakanlıkta FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı var !
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin, kumu kurum ve kuruluşlardaki sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan 32 kişinin, itirafçı beyanları ve teknik takip sonucu örgütle bağlantıları tespit edildi. Büyük bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için, Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 18'i yakalanırken, 14 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyonlar sürüyor.

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