Bakımevinde kanlı kavga: 1 ölü
Gümüşhane'de bir bakımevinde çıkan kavgada mesai arkadaşı tarafından silahla vurulan C.D. (43), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Torul ilçesinde yer alan Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’nde meydana geldi. Bakımevinde görevli iş makinesi operatörü D B. (41) ile mesai arkadaşı C.D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D. B., ruhsatsız tabancayla D.’ye ateş etti. Kurşunun vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan D., olay yerinde yaşamını yitirdi. D. B., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası C.D.’nin cenazesi, savcılık inlemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
