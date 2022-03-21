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  4. Bakırköy Adliyesi'nde korkunç anlar: 5. kattan atlayarak intihar etti

Bakırköy Adliyesi'nde korkunç anlar: 5. kattan atlayarak intihar etti

Bakırköy Adliyesi'nde korkunç anlar: 5. kattan atlayarak intihar etti

Bakırköy Adliyesi'nde şoke eden bir olay yaşandı. Adliyenin 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy Adliyesi'nde saat 16.20 sıralarında bir erkek, 5. kattan atladı.

 Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı.

Bakırköy Adliyesi'nde intihar

Yapılan incelemede atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırköy Adliyesi'nde intihar

Etiketler bakırköy adliye intihar
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