Bakırköy Adliyesi'nde korkunç anlar: 5. kattan atlayarak intihar etti
Bakırköy Adliyesi'nde şoke eden bir olay yaşandı. Adliyenin 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti.
Bakırköy Adliyesi'nde saat 16.20 sıralarında bir erkek, 5. kattan atladı.
Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı.
Yapılan incelemede atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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