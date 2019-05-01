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  4. 01 Mayıs 2019 15:27

Bakırköy’de 1 Mayıs konserleri iptal edildi

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi olan Bakırköy Halk Pazarı'ndaki konserler Şanlıurfa'da yaşanan kazada 5 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.

Bakırköy’de 1 Mayıs konserleri iptal edildi
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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı’da coşku sabah saatlerinde başladı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitinge çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da temsilci ve üyelerini göndererek destek veriyor.

Güvenlik önlemi alan polis ekiplyeri, arama noktalarında göstericilerin taşıdıkları pankartları da kontrol etti.

Katılımcılar, Bakırköy Halk Pazarı’na gitmek için kortej eşliğinde yürüyüşe geçti.

Bayrak ve flamaları hazırlayan gruplar zaman zaman çalan müzik eşliğinde halay çekti.

Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor. Diğer tarafta miting alanındaki birçok alanda katılımcılar için su bırakıldığı görüldü.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan miting alanında verilecek konserlerin, Şanlıurfa’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden yola çıkan, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, iptal edildiği duyuruldu.

 

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