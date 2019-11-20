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  4. 20 Kasım 2019 09:55

Bakırköy'de hastanede korkutan yangın

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bakırköy'de hastanede korkutan yangın
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Yangın gece saat 04.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Poliklinikliğinde çıktı. Edinilen bilgiye göre poliklinikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Klinikte bulunan çocuk hastalar ve yakınları dışarıya tahliye edildi.



Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Çıkan yangın dumanından etkilenmemek isteyen çocuk hastalar ve yakınları kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.



Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.



İHA

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bakırköy , Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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