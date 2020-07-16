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  4. 16 Temmuz 2020 15:05

Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi!

İstanbul Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir sürünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi!
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Kaza saat 14.00 sıralarında Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobillerden biri  trafik ışıklarında yavaşlayınca arkadan gelen araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Bir cip ile kamyonetin arasında  otomobiliyle kalan sürücü Ekrem Ekici aracında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Ekici'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.  Yaralı sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

DHA

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