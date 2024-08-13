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Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış

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Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

Olay, Çorlu ilçe merkezi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri perşembe pazarı mevkiindeki bir bakkalda meydana geldi. Esnaf N.D., alışveriş yapan bir müşteriden 30 lira tutan ürünler için para çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı.

Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

Birkaç dakika sonra bakkala gelen müşterinin arkadaşı, N.D. ile indirim tartışmasına girdi. Küfürler savuran şahıs, önce eline geçirdiği su şişesini sonra da piknik tüpünü N.D.'nin üzerine fırlattı. Neye uğradığını şaşıran N.D., üzerine gelen tüpten kaçarak kıl payı kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığını ifade etti.

Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

“Ya o tüp patlasaydı?”

Yaşadığı olayı anlatan esnaf N.D., “Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı” diye konuştu.

İHA

Etiketler tüplü saldırı saldırı esnaf indirim
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