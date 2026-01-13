Bakkalın hediye ettiği içki sonu oldu!

İstanbul Sarıyer'de mahalle bakkalından hediye alkollü içki alan V.B., alkolü içtikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bakkal sahibi, tutuklandı. Bakkal sahibinin ifadesinde işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği V.B.'ye verdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, 11 Ocak Pazar saat 03.45 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede oturan V.B., sokaktaki bakkala gitti. Bakkal sahibi burada B.’ye içki hediye etti. Aldığı alkollü içkiyi evinde içen B. daha sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. V.B. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ÖKSÜRMEYE VE KUSMAYA BAŞLADI'

Ölen V.B.'ın eşi R.B.'nin (43) polise verdiği ifadede, eşinin 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında evde bakkal tarafından kendisine hediye edilen alkolün yarısını içtiğini, ardından uyuduğunu, gece saatlerinde yataktayken öksürme ve kusma şikayetleriyle fenalaştığını söylediği öğrenildi. R.B. ifadesinde 112 Acil Servisi aradığını ve eşinin hastaneye kaldırıldığını ardından da hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

PROMOSYON KUTUSUNDAKİ ALKOLÜ VERMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri bakkalın sahibi A.M.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan bakkal sahibi A. M.'nin şirketler tarafından işletmeye gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği V.B.’a verdiğini söylediği öğrenildi.

ALKOLÜ HEDİYE EDEN BAKKAL TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan A.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, V.B.’nin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiği öğrenildi.

DHA