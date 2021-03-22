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Baldızıyla kahvaltı yaparken saldırıya uğradı

Beylikdüzü’nde motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan, baldızıyla kahvaltı yapan şahsa silahlı saldırıda bulundu.

Olay, saat 12:00 sıralarında Beylikdüzü’nün Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baldızı ile kahvaltı yapan bir kişi, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 1 kişi bacağından, bir çalışan ise seken merminin ayak parmağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaptıkları olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

DIŞARI ÇAĞIRMIŞLAR
Yaralanan kişinin baldızı ise, “İçeride kahvaltı yapıyordu. Dışarı çağırdılar çıktı sıktılar. Bu yani hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanıyor. Demek ki insanlara karşı iyi olmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

SALDIRGANLARIN ARKASINDAN KOŞTU
Saldırganları ise tekel bayide motor kurye olarak çalışan bir genç durdurmaya çalıştı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüphelilerin peşinden koşan genç güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Etiketler saldırgan saldırı baldız
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