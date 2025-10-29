Baldızla yasak aşk ses kaydıyla ifşa oldu; araçta infaz edildi!

Diyarbakır'da 20 yıldır baldızıyla yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan taksici Ş.A.'nın öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklara verilen ağırlaşırılmış müebbet cezaları bozuldu. Mahkeme, 3 sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak cezaları müebbete çevirdi, 2 sanığı tahliye etti.

Diyarbakır’da evli 7 çocuk babası 60 yaşındaki ticari taksici Ş.A. uyuşturucu ticaretinden 5 yıl cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra kızının cep telefonunu kullanmaya başladı.

Ancak kızının telefona indirdiği Call Recorder isimli uygulamayla telefonla yapılan tüm görüşmelerin ses kaydı alındı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, bu durumdan haberi olmayan Ş.’nin evli baldızıyla konuşmalarını sürdürünce gerçek açığa çıktı.

Babasına ait telefondaki ses kayıtlarını dinleyen kızı, teyzesi E.Ç. ile aralarında yasak ilişki olduğunu, ses kayıtlarında E.Ç.’nin 23 yaşındaki kızı E.Ç’nin de Ş.’den olduğunu duyunca durumu annesi ile kardeşlerine anlattı.

ÖNCE İNKAR ETTİLER, SES KAYDINI DİNLEYİNCE AF DİLEDİLER

Aile toplanıp durumu E. ve Ş.’ye sorunca ikisi de ilişkiyi önce inkâr etti, ses kayıtları dinletilince itiraf ederek kendilerini affetmelerini istediler. Ş.’nin eşi ve çocukları “Seninle yaşamak istemiyoruz” deyince taksici evi terk etti.

Yasak ilişkiyi öğrenen E.’nin oğulları A. ile F.Ç. taksi durağına giderek enişteleri Ş.’yi aramaya başladı. Taksi durağına giden iki kardeş, ellerindeki sopalarla eniştelerini sorunca, durak işletmecisi “Burada böyle biri yok” dedikten sonra Ş.’yi arayıp, “Bu gençler seni neden arıyor. Başın belaya girecek” diyerek başka bir şoför gönderip aracı teslim etmesini istedi.

KOCAM BENİ KIZ KARDEŞİMLE ALDATTI ONU İŞTEN ÇIKARIN

Bir süre sonra da Ş.’nin eşi H.A. duraktaki görevliyi arayıp, “Ş.’nin eşiyim. Kocam beni bacım ile aldatmış. Senden ricam kocam senin yanında çalışmasın, S…tir et gitsin yanından'' dedi. Anneleriyle ilişkisi olduğu için eniştelerini adım adım izleyen F. ile kuzeni Ü.Ç., Ş. durakta park halinde beklerken aracın arkasına bindi. KGYS görüntülerinden aracın seyir halinde Yeniköy Mezarlığına doğru gittiği belirlendi. Aracın bir sitenin duvarına çarptığı, ardından bahçe içine düştüğü sırada Ü. ve F. Ç.’nin araçtan inerek kaçtıkları belirlendi. Kaza süsü verilen araçta Ş.A.’nın kafasına 4 kurşun sıkılarak infaz edildiği görüldü.

TOPLUMDA BENİMSENEN YAŞAM BİÇİMİNE AYKIRILIK

Cinayetten sonra F., A. kardeşler ile amcaları K., kuzenleri Ü. ile A.Ç. hakkında “Töre saikiyle kasten öldürmek” suçundan yargılandı.

Mahkeme, Ş.’yi F. ile kuzeni Ü.’nün öldürdüğünün sabit olduğunu, Ş.'nin toplumun yaşam biçimine aykırı baldızı ile ilişki yaşadığı için öldürüldüğünü belirtti. Mahkeme, sanıkların töre saikiyle tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, sanıkların cinayet öncesi keşif yaptıkları, tanınmamak için bere, maske ve eldiven kullandıklarını, plan doğrultusunda hareket ederek seyir halindeyken Ş.’nin kafasına ateş ederek öldürdüklerine kanaat getirdi.

İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık amca K. ile E.Ç.’nin oğlu A.Ç.’ye delil yetersizliğinden beraat verdi. Tutuklu sanıklar F. ile kuzeni Ü.Ç.’yi ise Ş.A.'yı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, cezayı iyi hal indirimini düzenleyen 62. Madde uyarınca müebbet hapse çevirdi. Tutuklu A.Ç.’de töre saikiyle kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından da cinayete yardım eden sıfatıyla katıldığı için cezası 12 yıl 6 aya indirildi. Tutuklu 3 sanığa ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan 1’er yıl hapis cezası verildi.

İSTİNAF AĞIR MÜEBBETLERİ KALDIRIP TAHLİYE ETTİ

Dosyayı inceleyen Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, F.Ç.’nin cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırıp sanığı 12,5 yıl hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ü.Ç. hakkındaki ağır müebbet hapiste kaldırılarak tahrik hükümleri uyarınca 10 yıl hapisle cezalandırılıp tutuklulukta geçirdiği süre nazara alınarak tahliyesine karar verildi. Sanık A.Ç.’nin de ağır müebbet hapis cezası kaldırılarak 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılarak tahliyesine karar verildi.

A. ve K.Ç.’ye verilen beraat kararlarında ise isabetsizlik görülmediğinden kararın onanmasına karar verildi.

Üye hakim ise, sanık Ü.Ç’nin müşterek fail olarak cezalandırılıp tutukluluğunun devamına karar verilmesi gerekirken, F.Ç. hakkında ise haksız tahrik koşulları oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla alınan karara muhalefet şerhi yazdırdı.

Sözcü