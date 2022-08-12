  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Balı fazla kaçıran ayının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Balı fazla kaçıran ayının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Balı fazla kaçıran ayının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.

Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINACAK
Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Etiketler ayı doz gelişme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dursun Özbek anlaştı, Okan Buruk veto etti
Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
Araba alacaklar dikkat: İkinci elde yüzde 45 düşüş!
Türkiye'nin fabrika gibi okulu: 3 milyon ciro elde etti
Eski kimlik ve eski ehliyetler için geri sayım başladı
İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: ''Satmayın, alamazsınız!''
Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
Galatasaray'da Gomis için karar verildi
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
Sörloth transferinde mutlu son: Önümüzdeki hafta içerisinde...