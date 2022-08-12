Balı fazla kaçıran ayının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.
Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINACAK
Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
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