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  4. 15 Ağustos 2018 07:25

Balık tutarken suya düşen genç kayboldu

Sakarya Nehri kenarında balık tutarken suyan düşen 25 yaşındaki Batuhan Çelik kayboldu.

Balık tutarken suya düşen genç kayboldu
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Olay saat 18.00 sıralarında, Sakarya Nehri'nin Adapazarı Rüstemler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Batuhan Çelik dengesini kaybederek nehre düştü. Gencin su yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri botla girdikleri nehirde projektörlerle su üstü araması yaptı. Gece karanlığında yapılan aramada herhangi bir sonuç alınamadı. Kıyıdan arama çalışmasını izleyen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaya sabah saatlerine kadar ara verildi. 








DHA

nehir , sakarya , balık
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