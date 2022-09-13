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Balıkçının cesedi 58 metre derinlikte bulundu

Balıkçının cesedi 58 metre derinlikte bulundu

Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Z.'nin (56) cesedi, 58 metre derinlikte ROW cihazı ile tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde bir balıkçı teknesi, 9 Eylül'de battı. Arif Ö. alabalık kafesine tutunarak sudan çıktı, balıkçı Yaşar Z. ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nin gösterdiği alanda Z. için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Z.'nin teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince, geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Derinliği 70 metreye ulaşan gölde 25 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 40 metre derinlikten sonra ROW cihazı ile arama yaptı. Z.'nin cesedi, bugün 58 metre derinlikte tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler elazığ baraj gölü
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