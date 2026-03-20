  Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah saat 07.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 07.52'de yaşanan sarsıntı, ilçenin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Sarsıntı Yerin 7 KM Derinliğinde Gerçekleşti

AFAD, depremin derinliğini 7.02 kilometre olarak açıkladı. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli ancak şiddetli hissedilerek vatandaşları sokağa döktü. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir mal veya can kaybı bildirilmedi. Ekiplerin saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Bölge Son Aylarda Hareketli

Sındırgı, 2026 yılının başından bu yana "deprem kasırgası" olarak adlandırılan yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Ocak ayında 5.2 büyüklüğüne kadar ulaşan sarsıntıların ardından gelen bu 4.0'lık deprem, uzmanların bölgedeki yer kabuğu gerginliğine dair uyarılarını tekrar gündeme getirdi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

