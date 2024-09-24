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Balıkesir gece boyunca beşik gibi sallandı

Balıkesir gece boyunca beşik gibi sallandı
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Balıkesir'de büyüklüğü 1.6 ile 3.9 arasında değişen 4 ayrı deprem meydana geldi.

Balıkesir'de gece boyunca 4 ayrı deprem meydana geldi. 

AFAD verilerine göre, ilki saat 01.01'de İvrindi ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 2,6 olarak ölçüldü.

Ardından 04.20'de 3,9 ve 04.25'de 2,9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedildi.

06.37'de ise merkez üssü Dursunbey olan 1,6'lık bir deprem daha kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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