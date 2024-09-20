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Balıkesir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklama

Balıkesir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklama
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Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Suça karıştığı tespit edilen 52 kişiden 50'si tutuklandı.

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi yakalandı.

Operasyona 300 polis 90 ekip halinde katılımıyla toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklama - Resim : 1

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

50 TUTUKLAMA

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Etiketler balıkesir burhaniye edremit Balıkesir uyuşturucu operasyonu Balıkesir Emniyeti Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
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