Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Dursunbey merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22:20'deki depremin derinliği 7.7 km olarak ölçüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22:20'de, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...