  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Balıkesir'de deprem! Çevre iller de sallandı

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Balıkesir Dursunbey merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22:20'deki depremin derinliği 7.7 km olarak ölçüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22:20'de, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler balıkesir deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu açıklandı Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Aziz Yıldırım'dan AK Parti'nin Trabzon adayına rest: ''FETÖ'den medet umanlar...'' Aziz Yıldırım'dan AK Parti'nin Trabzon adayına rest: ''FETÖ'den medet umanlar...'' Yer: Ankara... 100 milyon dolarlık vurgun! ''Evimi sattım, kiracı oldum'' Yer: Ankara... 100 milyon dolarlık vurgun! ''Evimi sattım, kiracı oldum'' Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Öğrenciler dikkat! MEB duyurdu: Okul karneleri değişiyor Öğrenciler dikkat! MEB duyurdu: Okul karneleri değişiyor