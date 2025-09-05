  1. Anasayfa
  4. Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından merkezüssü Sındırgı olan deprem fırtınası aralıksız sürüyor. Bugün de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, saat 10.52'de merkez üssü Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak ölçüldü.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

