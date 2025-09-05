Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından merkezüssü Sındırgı olan deprem fırtınası aralıksız sürüyor. Bugün de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, saat 10.52'de merkez üssü Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak ölçüldü.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol