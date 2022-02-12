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  4. Balıkesir'de can pazarı... 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'de can pazarı... 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'de can pazarı... 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Balıkesir’de zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu’nun Zeytinli Sanayi Kavşağı ışıklarında Y.U.’nun kullandığı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş. idaresindeki otomobile ve B.G. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kabini ezilince yaralılar yola fırladı. Araç içinde sıkışan yaralıyı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri kurtarırken yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların olay yerinden kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

İHA

Etiketler balıkesir zincirleme trafik kazası
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