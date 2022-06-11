  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Balıkesir'de korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var!

Balıkesir'de korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var!

Balıkesir'de korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var!

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 8 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 BAKAN SOYLU: VALİMİZ OLAY YERİNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan kazayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

 

CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Araçlardan çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisi daha kurtarılamadı.

Etiketler balıkesir kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kiracılara müjde! Yüzde 25'lik kira zammı düzenlemesi yürürlükte
Kıskanılan Türkiye bu mu ? Başkent Ankara'dan kahreden görüntü
Selçuk Geçer dolar kuru tahminini yeniledi
Özel şirketlerden maaşlara zam kararı
Rize'de fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp dönüp bakıyor
Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf
Canlı yayında ''Cumhurbaşkanlığı'ndaki gizli toplantı''yı açıkladı
İstanbul'da binlerce papağan itlaf edilecek
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi
İlahiyat Fakültesi’nde Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni