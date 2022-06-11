Balıkesir'de korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var!

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 8 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAKAN SOYLU: VALİMİZ OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan kazayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Araçlardan çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisi daha kurtarılamadı.