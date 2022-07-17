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Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.

Kepsut'un kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. 

Etiketler orman orman yangını
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