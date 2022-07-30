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Balıkesir'de korkutan yangın

Balıkesir'de korkutan yangın

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Havran ilçesi Halaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyürken dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 kara ekibi ve 1 itfaiye aracı ile karadan, 2 uçak ve 5 helikopter ile havadan müdahale etti. Yangın havadan ve karadan müdahale sonrası kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışması sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

Etiketler balıkesir orman yangını
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